البطوطي: محمد صلاح نعمة من ربنا لمصر والسياح بتيجي تشوف بلده (فيديو)

قال وليد البطوطي، سفير الإرشاد السياحي بمنظمة السياحة العالمية ومستشار وزير السياحة الأسبق، إن منظمات السياحة العالمية أجروا استقصاء لمعرفة الدول التي يرغب السياح في زيارتها، ووجدت تلك الدراسة أن مصر من أكثر تلك الدول.

وأكد البطوطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أن الدولة المصرية نجحت في تغيير الصورة الذهنية الخاطئة بالخارج، منوها بأن كوريا الجنوبية أبدت موافقتها لإرسال 4 ملايين سائح إضافي خلال الفترة القادمة.

زيادة الجذب السياحي لمصر على مستوى العالم

وشدد سفير الإرشاد السياحي بمنظمة السياحة العالمية ومستشار وزير السياحة الأسبق، على أن استضافة مصر للمؤتمرات الضخمة والأخبار الإيجابية كانت من أهم أسباب زيادة الجذب السياحي للدولة المصرية على مستوى العالم أجمع، لافتًا إلى أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط من أكثر الدول مناقشة مع مصر.

وشدد سفير الإرشاد السياحي بمنظمة السياحة العالمية ومستشار وزير السياحة الأسبق، على أن مصر معروفة بالسياحة المتعددة والمتميزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن اللاعب محمد صلاح نجح في تغيير فكر وآراء المجتمع الخارجي تجاه مصر وقيمتها، معقبًا: "صلاح نعمة من ربنا لمصر، والسياح بتحب تيجي تشوف بلده".