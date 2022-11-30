بالأسماء.. 4 مصابين فى حادث تصادم 3 سيارات بالإسماعيلية

شهد طريق ٣٦ الحربي بمحافظة الإسماعيلية، تصادم ثلاثة سيارات، أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متنوعة، تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم ٣ سيارات أرقام ر أ و 4687 مع ط ل ه 9564 مع ر ي و1693 بطريق 36 الحربي أمام مدرسة المعركة، تم تحريك 5 سيارات إسعاف إلى مكان وقوع الحادث.

من جانبها كشفت مصادر عن أسماء المصابين، وهم سمير محمد محمد أحمد 34 سنة، مقيم بديرب نجم شرقية، مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالرأس، جرح 7 سم بفروة الرأس، محمد صلاح محمد علي 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع كدمة بالوجه، صلاح محمد علي البنهاوي، 64 سنة، كدمة شديدة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.. درجة الوعي: مستجيب للألم.

كما أسفر الحادث عن إصابة مجهول الاسم والهوية "ذكر"، 35 سنة، باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ما بعد الارتجاج، كسر مضاعف بالساق اليمنى وكسر مضاعف بالساق اليسرى، تم خروجهم من المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.