الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد إعلان الفيفا عن مشاركة الحكام الإناث.. تعرف على إنجازات ستيفاني فرابارت

ستيفاني فرابارت
ستيفاني فرابارت

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابارت أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم للرجال بعد اختيارها لتولي مسؤولية مباراة الخميس بين ألمانيا وكوستاريكا.

ستقود اللاعبة البالغة من العمر 38 عامًا فريقًا مؤلفًا بالكامل من الإناث في مباراة المجموعة الخامسة على استاد البيت، مع اختيار البرازيلية نووزا باك والمكسيكية كارين دياز مدينا كمساعدين لها.


دخلت فرابارت التاريخ بالفعل في البطولة، بعد أن أصبحت أول امرأة حاكمة في مباراة كأس العالم للرجال عندما كانت رابع حاكمة في التعادل السلبي بين المكسيك وبولندا يوم الثلاثاء الماضي.

وقد اختارت الفيفا ثلاث حكام من النساء على قائمته المكونة من 36 حكماً للمسابقة، بالإضافة إلى الرواندية ساليما موكانسانغا ويوشيمي ياماشيتا من اليابان في قطر.

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كتبت المسؤولة الفرنسية اسمها بالفعل في كتب التاريخ، في مارس 2021 عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة تصفيات كأس العالم للرجال حيث فازت هولندا على لاتفيا 2-0 في أمستردام.

في ديسمبر 2020 ، أصبحت أول سيدة تتولى مسؤولية مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال عندما تغلب بطل إيطاليا يوفنتوس على دينامو كييف الأوكراني 3-0 في مرحلة المجموعات في تورينو.

كما أدارت مباراة كأس السوبر بين ليفربول وتشيلسي في عام 2019، ونهائي كأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في نفس العام.

وقبيل انطلاق البطولة قالت فرابارت، إنها تأمل أن يؤدي ضم حكام إناث في قطر إلى تحقيق الأمور على مستوى أوسع، وقالت "إنها إشارة قوية من الفيفا والسلطات وجود حكام سيدات في ذلك البلد".

 

منذ انطلاق بطولة كأس العالم وقعت العديد من الأحداث المفاجئة، وفي الوقت الحالي تنافس المنتخبات العربية بجدارة للتأهل إلى المرحلة التالية وتحقيق آمال الجميع، فالسعودية والمغرب قد أدوا بشكل جيد للغاية.

تزامنًا مع كأس العالم.. أشياء يمكن فعلها في قطر خارج أرض المباراة

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