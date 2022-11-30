الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ورشة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول «تحديث الصناعة»

تحديث الصناعة
تحديث الصناعة
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نظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ورشة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الغذائية بمقر المركز للاستفادة من برنامج "تراك"، والتي سيتم إطلاقه أثناء معرض فوود أفريكا 2022.

ووجه عدد من خبراء وممثلي الهيئات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية مثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية وشركة كونسبت وجمعية المصدرين المصريين والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوجيه الشركات لأفضل الممارسات نحو تحسين الجودة والتصدير من ضمن الاستعدادات للاشتراك في معرض فوود أفريكا 2022 كبداية لإطلاق برنامج "تراك".

وتعمل من خلاله منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولى من خلال مشروع تحسين سلسلة الإعتماد فى الدول العربية
وأيت ذلك في المجال الإنمائي الدولي وفي مجالات الجودة ومطابقة مواصفات الأسواق الإقليمية والدولية وغيرها من فعاليات التشبيك مع شركاء الأعمال؛ لوضع الشركات علي طريق التصدير السليم.

اشتراك الاستعداد الاستعدادات الأمم المتحد الامم المتحدة آلات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

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وائل لطفي

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