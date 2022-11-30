رئيس جهاز القاهرة الجديدة: بيع 6 محلات تجارية بـ42 مليون جنيه

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم بيع 6 محلات تجارية بأنشطة مختلفة بحى جاردينيا هايتس بالتجمع الثالث بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني، حيث بلغت القيمة البيعية للمحلات بإجمالي 42 مليونا و474 ألفا و775 جنيها.

وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز لـ"الدستور" أن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين 51.000 ألف جنيه وحتى 205000 ألف جنيه للمتر.. بينما تتراوح مساحات المحلات المباعة بين 39.64 متر و81.25 متر تقريبا.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (سوبر ماركت - حدايد وبويات- مطعم – كافيه – توريدات ومقاولات عامة واستشارات هندسية).



آلية سداد المستحقات المالية



وأشار رئيس الجهاز إلى أن سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ "10000" سيتم لكل وحدة إدارية ومهنية ويتم استكمال سداد نسبة 25% و1% مصاريف إدارية، بالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسى بها المزاد فور الرسو، ويتم سداد 25000 جنيه لكل محل أو صيدلية كما يتم استكمال سداد 10% و1% مصاريف إدارية وإضافة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسى بها المزاد فور الرسو فى موعد غايته جلسة المزاد.

وتابع أنه يتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي سيتم سداده بطريقتين تشير أحدهما أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المز اد.

واستكمل رئيس جهاز المدينة أن سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية للمحلات الواقعة بالأسواق التجارية فقط، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.