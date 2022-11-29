«حوارات ثقافية ومناقشات كتب».. فعاليات قصور الثقافة في الجيزة

نظم فرع ثقافة الجيزة برئاسة الدكتورة نهى نبيل والتابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لميس الشرنوبي، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، والمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي.

أدار قصر ثقافة العياط، حوارا نقاشيا مع الرواد حول المفهوم الغائب لثقافة الحوار بين الآباء والأبناء وأسبابه، وأهمية التواصل الأسري كوسيلة لنقل الأفكار والخبرات بين الآباء والأبناء، وتشكيل وتنمية ‌قدراتهم على التحليل والتفكير، والحرية في طرح الآراء واحترام آراء الآخرين، كما قدم القصر ورشة حكي تناولت الحديث عن شخصية أم المصريين السيدة "صفية زغلول" زوجة الزعيم سعد زغلول ودورها الكبير فى الدفاع عن الوطن، بجانب ورشة فنون تشكيلية لتعليم رسم منظر طبيعي بألوان المياه وكيفية رسم ملامح الوجه والتلوين بالتظليل.

وعن أهمية وكيفية تنظيم الوقت وتحديد الأولويات لتحقيق الأهداف، دار حوارا ثقافيا بمكتبة ساقية مكي الثقافية، وتحت عنوان "العلم وتطور المجتمع" قدمت مكتبة الكوم الأحمر محاضرة ثقافية بمدرسة الكوم الأحمر، تضمنت الحديث عن العلم ودوره في قيام الحضارات قديما، وأثره على تقدم ورقي وتنمية المجتمعات في العصر الحالي، بالإضافة إلى ورشة حكي عن تاريخ الزعيم أحمد عرابي، بينما قدمت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية ورشة حكي للتوعية بمخاطر الإسراف في استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها، فيما واصل مركز الجيزة الثقافي تقديم تدريبات الباليه وتدريبات الموسيقى والغناء لمواهب المركز.



بينما أقام قصر ثقافة ٦ أكتوبر بالتعاون مع مدرسة الطلائع الإسلامية، ورشة فنية رسم وتلوين مع ورشة حكى عن "الصدق فى الصلاة"، بجانب ورشة أشغال يدوية للتطريز بالخرز، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية لعمل لوحة من الورق الملون على شكل سمكة، بينما نفذت مكتبة ام خنان الثقافية ورشة فنية رسم وتلوين للتعبير عن الريف المصري.

فيما عقدت مكتبة أطفيح الثقافية ورشة حكى حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والأسباب المؤدية لها، ونتائجها السلبية على دول المنبع ودول المقصد، وحول قيم المواطنة والانتماء والمساهمة في حماية الوطن من عوامل الفساد والتخريب، دارت ورشة حكى بقصر ثقافة البدرشين، وواصلت مكتبة سقارة فعاليات ورشة تعليم وتحسين الخط العربي.

وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي، ناقشت مكتبة صول كتاب بعنوان "الكابتن خالد حسان وقصة عبور المانش" الذي يطرح مسيرة حياة وتحدي ونجاح أول شخص من ذوى الهمم يتمكن من عبور المانش في زمن قدره ١٢ساعة و٣٩ دقيقة، بجانب ورشة حكي للأطفال تناولت الحديث عن تاريخ القاهرة واختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية، كما ناقش بيت ثقافة المنوات كتاب بعنوان "الجهاز العصبى" تأليف أحمد السعيد، بينما ناقشت مكتبة الدقي كتاب "الطبيعة" ويدور الكتاب حول الطبيعة أحد اجمل عطايا الله للإنسان وتعرضها للتلوث من قبل الانسان، وعوامل هذا التلوث، كما تطرق لسبل الحفاظ على الطبيعة.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز ورشة حكي لقصة الفراشة المغرورة تأليف هشام الصياد، وكذاك ناقش بيت ثقافة المتانيا قصة "مرمر وآله الزمان" تأليف منتصر ثابت، التي تدور أحداثها في سياق خيالي عن السفر عبر الزمن، وناقش بيت ثقافة أوسيم قصة "سر القطة الغامضة" تأليف ابتهال سالم، كما ناقشت مكتبة كفر حكيم قصة حياة الشهيد أحمد حمدي، ودوره في حرب أكتوبر المجيدة.