الزراعة: تسويق 300 ألف قنطار قطن بأسعار مجزية

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من د.عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن، وذلك في ضوء متابعة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمنظومة تداول الأقطان حول أسعار قنطار القطن، الثلاثاء، من خلال مزاد علني في بعض المحافظات للتداول على محصول القطن وجاءت الأسعار على النحو التالي:

جيزة ٩٤ ب ٥٠٥٠ جنيهًا

جيزة ٩٧ ب ٤٩٠٠ جنيه

جيزة ٩٦ ب ٦١٠٠ جنيه.

قال عبدالعظيم إنه تم تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الاصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع، حيث تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجارة القطن على الشراء، مما ساعد على ارتفاع الأسعار عن سعر فتح المزاد بحوالي ٥٠٠ جنيه للقنطار.

وتابع "سيتم بداية من الغد فتح مراكز التجميع لاستقبال باقي الأقطان بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد".

في السياق، كلف وزير الزراعة عبدالعظيم بمتابعة عمليات التسويق للقطن وحل كل المشكلات التي تواجه التسويق لضمان حصول المزارع على أعلى الأسعار.