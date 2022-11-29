الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع زوجين وإصابة طفلتهما فى حادث مرورى بمركز بلبيس

حادث مروري
حادث مروري
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لقي زوجان مصرعيهما في حادث وقع أعلى كوبرى التفتيش بمدخل أنشاص الرمل بمركز شرطة بلبيس، في حين أصيبت طفلتهما الصغيرة بسحجات وكدمات في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزوامل، بوصول "محمد. ا. ح" 35 عامًا وزوجته "شيماء. ع. ع" 35 عامًا مقيمين أنشاص الرمل متوفيين، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أثناء عودتهما من مدينة بلبيس بعد الكشف على الطفلة وقع الحادث، ويجرى إسعاف الطفلة وما زلت على قيد الحياة.

وحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اصابة طفل اللواء محمد الجمسى تحريات المباحث امن الشرقية اللواء محمد صلاح حادث مأساوي تصادم دراجتين ناريتين دراجتين ناريتين مدير أمن الشرقية مدير المباحث الجنائية

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