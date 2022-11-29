السيطرة على حريق بسيارة فى العجمى غرب الإسكندرية

شهدت منطقة الدخيلة بالإسكندرية، نشوب حريق في سيارة بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق عليها قبل امتداد النيران لسيارات أخرى.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع حادث تصادم في بوابة 8 في نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليها سريعا.

وبدت الصدمة على مالك السيارة فور حدوث حريق العجمي اليوم، حيث التف حوله المواطنون لمساعدته من أجل تجاوز ألم اشتعال النيران في سيارته، وتبين من الفحص الأولي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في السيارة، واندلع دون وجود أحد بداخلها حيث لم يصب أحد جراء الحريق.

وعقب إطفاء النيران، تم رفع السيارة من موقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.