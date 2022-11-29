الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بسيارة فى العجمى غرب الإسكندرية

حريق سيارة
حريق سيارة
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شهدت منطقة الدخيلة بالإسكندرية، نشوب حريق في سيارة بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق عليها قبل امتداد النيران لسيارات أخرى.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع حادث تصادم في بوابة 8 في نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليها سريعا.

وبدت الصدمة على مالك السيارة فور حدوث حريق العجمي اليوم، حيث التف حوله المواطنون لمساعدته من أجل تجاوز ألم اشتعال النيران في سيارته، وتبين من الفحص الأولي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في السيارة، واندلع دون وجود أحد بداخلها حيث لم يصب أحد جراء الحريق.

وعقب إطفاء النيران، تم رفع السيارة من موقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق الحماية المدنية الإسكندرية اشتعال النيران اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية العجمي غرب الإسكندرية السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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