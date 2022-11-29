بمشاركة 55 فنانًا.. تعرف على موعد عرض مسرحية «فى حتة تانية»

يستعد أبطال وصناع العرض المسرحي "في حتة تانية" لعرض المسرحية للجمهور والتي تضم 55 شابًا وفتاة من الموهوبين بقيادة وتدريب المخرج سامح بسيوني، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 1 ديسمبر المقبل على مسرح "جراند طيبة " بمدينة نصر، ويعرض ليومين متتاليين.

"في حتة تانية" تأليف سامح عثمان، استعراضات الدكتور سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفى حامد، إكسسورات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم الإعلان الرسمي للعرض لمصطفى شعراوي، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبوالغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبدالرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.

ويقول المخرج سامح بسيوني، إن العرض يقدم في كوميديا غنائية استعراضية تدور أحداثها في أربع لوحات ترصد وتناقش بعض الظواهر الاجتماعية، حيث تدور اللوحة الأولى عن "المظهرية" التي تجعل بعض الأسر تضع شروطًا تعجيزية للزواج تحوله من ارتباط إنساني إلى مشروع يتكلف مئات الآلاف على الشبكة والفرح والجهاز إلى حد يعجز الشباب عن تحقيق أحلامهم المشروعة، بينما تدور اللوحة الثانية عن العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف يمكن للمجتمع تحويلها إلى حالة صراع مستمر بين الطرفين رغم أن أيًا منهما لا يغني عن الآخر ولا يستغني عنه.

وفي اللوحة الثالثة إضاءة على "هوس التريند" الذي بات الشغل الشاغل لقطاعات عديدة من المجتمع، وكيف يمكن أن يدفع البعض لارتكاب أي حماقة تضمن له تصدر التريند.

وينتقل العمل في لوحته الأخيرة إلى محاولة ترسيخ قيمة الحب بمعناها الأشمل، والتي تراجعت في العلاقات المجتمعية بين أفراد الأسرة الواحدة والأصدقاء وزملاء العمل، في دعوة لإعادة روح المحبة في التعاملات اليومية بين البشر.

ولفت بسيوني، إلى أنه يسعى في هذه التجربة إلى التأسيس لمشروع طموح يقوم على صناعة النجوم من خلال عمل مسرحي وظف خلاله خبراته كمخرج يهتم بتدريب الممثل على مهارات وفنون الأداء التي تقدمه بشكل لائق للجمهور وصناع الفن كفرصة لاكتشافهم مستقبلًا في الأعمال الفنية.

وقال المخرج والكاستنج دايركتور أحمد تمام - منتج العرض، إن التجربة رغم مشقتها كانت أكثر من رائعة، وتعد استمرارًا لدوري في اكتشاف وصناعة النجوم التي حققت فيها نجاحًا لافتًا في قائمة أعمال هامة في الدراما والسينما المصرية والعربية، وفي تجربتنا الجديدة نراهن على فكرة الممثل الشامل القادر على ملء خشبة المسرح بحضوره وتنقله السلس بين الحالات الفنية المختلفة، إضافة إلى رغبتنا في مشاركة الدولة في سعيها لبناء الإنسان المصري ورعاية ودعم المواهب الشابة، والقيام بدورنا كقطاع خاص في تقديم منتج ثقافي جاد يعتمد على محتوى هادف.