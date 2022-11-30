سعر الريال السعودى فى بنوك مصر اليوم الأربعاء 30-11-2022

يبحث المصريون بشكل دائم عن سعر الريال السعودي في بنوك مصر خاصة المغتربين والعاملين في المملكة العربية السعودية ويرغبون في إجراء التحويلات المالية إلى أسرهم المستقرين في مصر.

كذلك يبحث عن سعر الريال السعودي من يرغب في أداء فريضتي الحج والعمرة ويرغب في معرفة سعر الريال من أجل حساب نفقاته خلال الإقامة في المملكة وشراء متطلباته واحتياجاته.

سعر الريال السعودي فى بنوك مصر اليوم الأربعاء 30-11-2022

ويوضح الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة المصرية والأجنبية لتلبية احتياجاتكم النقدية المختلفة.



استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 عند نفس المستوى في معاملات البنك المركزي المصري حيث بلغ 6.52 جنيه للشراء، 6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 في بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 بنك الإسكندرية: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، 6.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك cib

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB : 6.51 جنيه للشراء، 6.54 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 30-11-2022 مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.5407 جنيه للشراء، 6.5452 للبيع.