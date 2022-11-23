سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-11-2022
يتزايد معدل البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية مع عودة رحلات العمرة بشكلها الطبيعي مرة أخرى، وكذلك يبحث المصريون العاملون بالمملكة العربية السعودية لإرسال التحويلات المالية إلى أسرهم المقيمين في مصر.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-11-2022
وبالفعل مازال يشهد الريال السعودي استقرار نسبي في البنوك المصري حيث ظل على نفس المستوى السابق له 6.52 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي في بنك الأهلي المصري
سعر التحويل:
شراء 6.5 جنيه
بيع 6.51 جنيه
البنكنوت:
شراء 6.50 جنيه
بيع 6.51 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر
البنكنوت:
شراء 6.50 جنيه
بيع 6.5186 جنيه
سعر التحويل:
شراء 6.50 جنيه
بيع 6.51 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سعر التحويل:
شراء 6.50 جنيه
بيع 6.53 جنيه
سعر البنكنوت:
شراء 6.53 جنيه
بيع 6.45 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
سعر التحويل:
شراء 6.47 جنيه
بيع 6.52 جنيه
سعر البنكنوت:
شراء 6.47 جنيه
بيع 6.52 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري
شراء 6.49 جنيه
بيع 6.53 جنيه