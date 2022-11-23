الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-11-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم
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يتزايد معدل البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية مع عودة رحلات العمرة بشكلها الطبيعي مرة أخرى، وكذلك يبحث المصريون العاملون بالمملكة العربية السعودية لإرسال التحويلات المالية إلى أسرهم المقيمين في مصر.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-11-2022
 

وبالفعل مازال يشهد الريال السعودي استقرار نسبي في البنوك المصري حيث ظل على نفس المستوى السابق له 6.52 جنيه مصري.
 

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي المصري

سعر التحويل:

شراء 6.5 جنيه 
بيع 6.51 جنيه 

البنكنوت:

شراء 6.50 جنيه 

بيع 6.51 جنيه 

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

البنكنوت:

شراء 6.50 جنيه 

بيع 6.5186 جنيه 

سعر التحويل:

شراء 6.50 جنيه 

بيع 6.51 جنيه 
  

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 

سعر التحويل:

شراء 6.50 جنيه 

بيع 6.53 جنيه 

سعر البنكنوت:

شراء 6.53 جنيه 

بيع 6.45 جنيه 
 

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر التحويل:

شراء 6.47 جنيه 

بيع 6.52 جنيه 

سعر البنكنوت:

شراء 6.47 جنيه 

بيع 6.52 جنيه 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 21-11-2022

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين فى البنك المركزى والبنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري

شراء 6.49 جنيه 

بيع 6.53 جنيه 

سعر الريال السعودي الريال السعود السعودي شراء سعر البنكنوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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