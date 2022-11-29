الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الاتحاد الدولى للرماية يلتقى رؤساء الاتحادات الإفريقية بشرم الشيخ (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد فلاديمير ليسين، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، جلسة مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية في حضور سكرتير عام الاتحاد الدولي على هامش الجمعية العمومية المنعقدة داخل مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26 وحتى 30 نوفمبر.

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في بداية الاجتماع، قدم رؤساء الاتحادات الإفريقية الشكر لرئيس الاتحاد الدولى على المجهود الكبير الذي بذله الاتحاد خلال الفترة الماضية.

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وطالب أعضاء الجمعية العمومية ليسين بضرورة دعم الاتحادات الإفريقية بسبب ضعف الدعم الحكومي في العديد من الدول الإفريقية.

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ووعد رئيس الاتحاد الدولي الاتحادات الإفريقية بطرح دعم كافة الاتحادات خلال اجتماعه مع الجمعية العمومية المقبلة.

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وتستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للرماية بمدينة شرم الشيخ على هامش استضافة مصر لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى والتي تقام على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

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منافسات شرسة في اليوم الأول من بطولة كأس الرئيس للرماية

وتنطلق الثلاثاء، منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية على ميادين العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى ٤ ديسمبر المقبل.

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وينطلق اليوم بتدريبات غير رسمية لمنافسات البندقية 50 مترًا 3 أوضاع، والاجتماع الفني لمنافسات البندقية والمسدس وتراب "سكيت".

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وعلى مستوى المسابقات تنطلق اليوم منافسة قوية في المسدس 25 مترًا، وتليها مراجعة الأسلحة.

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وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 راميًا ورامية من 49 دولة، وهي: النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قبرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

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وأشار حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية إلى تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسئولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميًا.

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ونوه حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة البطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

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اتحاد الدول اتحاد الأفريقي أعضاء الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للرماية الاتحاد الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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