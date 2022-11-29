الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق نشب فى «كشك» لتعبئة أسطوانات الغاز بمطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة مطروح، منذ قليل، على حريق نشب بأحد الأكشاك الخشبية لتعبئة أسطوانات الغاز بمنطقة علم الروم في مرسي مطروح.

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وتلقت غرفة عمليات نجدة مطروح بلاغا بنشوب حريق في أحد الأكشاك الخشبية لتعبئة أسطوانات الغاز بمنطقة علم الروم خلف الشعشاعي، وتم على الفور الدفع بسيارات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد باسم مدير الإدارة. 

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وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة مرسى مطروح برئاسة العقيد أحمد إبراهيم، إلى موقع الحريق حيث تبين من المعاينة أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، دون أن يُسفر عن إصابات أو وفيات، وتم استخراج 11 أسطوانة صغيرة وأسطوانة متوسطة دون انفجار. 

حريق كشك
حريق كشك
حريق كشك
حريق كشك
اسطوانات الغاز الحماية المدنية سيارات الحماية المدنية سيطرة على الحريق مدينه مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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السيطرة على حريق نشب فى «كشك» لتعبئة أسطوانات الغاز بمطروح (صور)

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