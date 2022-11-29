الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط استعلام عن كارنيه خدمات متكاملة للمعاقين

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط استعلام عن كارنيه خدمات متكاملة للمعاقين، عبر منصات البحث المُختلفة، إذ تُعد من أهم الخدمات التي تقدّمها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة، من خلال كارنيه الخدمات المتكاملة.

 

وتصاعد البحث عن رابط استعلام عن كارنيه خدمات متكاملة للمعاقين، خلال الساعات الأخيرة، على موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل»، من جميع أنحاء الجمهورية.

 

وتزامنًا مع عمليات البحث المتكررة عن رابط استعلام عن كارنيه خدمات متكاملة للمعاقين، وضمن سلسلة «الدستور» الخدمية التي تُقدمها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية ومواقعها على منصات التواصل الاجتماعي، ننشر لكم رابط الاستعلام عن كارنيه خدمات متكاملة للمعاقين.

 

رابط استعلام عن كارنيه خدمات متكاملة للمعاقين

ويمكن الاستعلام عن كارنيه خدمات متكاملة للمعاقين، بخطوات بسيطة ووفق لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

 

أولاً: الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال الضغط هنــــــــــا.

ثانيًا: قم بالضغط على اختيار (الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين).

ثالثًا:  إدخال كل البيانات المطلوبة للمتقدم بطلب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابعًا: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

خامسًا: إدخال موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

سادسًا: الضغط على علامة «صح» على وسيلة الاستلام.

سابعًا: ثم النقر على الاستعلام.

ثامنًا: ظهور كل البيانات المطلوب والمراد الاستعلام عنها تفصيليًا.

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

خدمات ومميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

  • يقدم كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة حزمة من الخدمات المميّزة مثلة في الآتي:
  • الجمع بين معاشين.
  • التعيين بنسبة الـ 5% في مختلف الوظائف الحكومية.
  • كشف مجاني في المستشفيات.
  • الإعفاء من الجمارك على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الإعفاء من الجمارك على سيارة المعاقين.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسي.
  • الدمج في الجامعات والمعاهد.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

حددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ممثلة في التالي ذكره:

  • تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن للخدمات المتكاملة.
  • كتابة البيانات المطلوبة.
  • التأكد من إرفاق الملفات بصورة واضحة.
  • متابعة حالة الطلب عبر أيقونة الاستعلام عن الطلب من قبل البوابة الإلكترونية.
  • وبعد الموافقة على الطلب تبدأ مرحلة الكشف الطبي لتأكد من أحقية استخراج كانيه الخدمات المتكاملة.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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