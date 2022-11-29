بعد الصعود التاريخي للمونديال.. خطط منتخب مصر للكرة الشاطئية

إنجاز تاريخي حققه منتخب مصر للكرة الشاطئية بتأهله لأول مرة إلى بطولة كأس العالم، بعد عبوره نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، والفوز على منتخب المغرب بنتيجة 5-4، ليصبح الفريق العربي الرابع الذي يصل إلى كأس العالم بعد الإمارات وعمان والبحرين.

وبالرغم من خسارة المنتخب المصري أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية، التي أقيمت في موزمبيق، بضربات الترجيح بنتيجة 6-5، الجمعة الماضي، إلا أنّ ذلك لم يمنع الفراعنة من حجز مقعد في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، والتي ستُقام في العام المقبل.

منتخب مصر للكرة الشاطئية

حلم المونديال

أعرب الكابتن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، عن شعوره الفريد من نوعه لحظة إطلاق صافرة نهاية مباراة منتخبي مصر والمغرب في النصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا، قائلًا: "أسعد يوم في حياتي، شعرت أنني قدمت شيئًا ثمينًا لبلادي".

وأضاف: "بعد انتهاء مباراة المغرب، خصصنا ذلك اليوم بأكمله للاحتفالات، كونها أول مرة يصعد فيها المنتخب لكأس العالم، منذ تأسيسه عام 2004، وكانت الفرحة عارمة بين اللاعبين والجهاز الفني، بدءًا من الملعب حتى وصول فندق الإقامة، ولم أستطع منعهم من الاحتفال طوال اليوم، شعورًا بمدى قيمة الإنجاز الذي حققوه".

وتابع لطفي أنّه: "في اليوم التالي أجرينا استعدادات جيدة لمواجهة منتخب السنغال، ورغم المباراة القوية التي لعبناها أمامهم، إلا أننا خسرنا في ضربات الترجيح، وذلك لم يمنعنا من استكمال الاحتفال بالصعود إلى بطولة كأس العالم، والاستعداد القوي للمنافسة على تحقيق مركز مشرف بها".

الكابتن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

تاريخ اللعبة

تأسس منتخب مصر للكرة الشاطئية في مصر عام 2004، وحصد الميدالية البرونزية 4 مرات في بطولة كأس أمم أفريقيا أعوام (2006 – 2011 – 2016 – 2018)، ولكن هذا العام تمكن من تحقيق المركز الثاني لأول مرة، ويتأهل إلى بطولة كأس العالم.

تواجد مصطفى لطفي المدير الفني الحالي للمنتخب في قائمة أفضل 20 مدرباً للكرة الشاطئية في العالم، كما ضمت قائمة أفضل 100 لاعب أحمد الشحات ومحمد السيد، لاعبي المنتخب المصري، ويستعد الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً لإطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز للكرة الشاطئية، بعد النجاح الواسع الذي حققته اللعبة في الآونة الأخيرة.

لطفي أشار إلى أنّ: "الكرة الشاطئية في مصر لم تحظ باهتمام كبير منذ تأسيسها، لكن الفترة الحالية شهدت دعمًا واسعًا من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الذي يسعى بكل جهد لتطوير اللعبة في مصر".

خبرة رياضية

وقال إنّه بدأ تدريب الكرة الشاطئية كمدرب عام في عام 2015، برفقة الكابتن محمد عبد الرازق المدير الفني للمنتخب حينها، وخاض معه العديد من البطولات، حتى أصبح مديرًا فنيًا للمنتخب في عام 2019.



وحقق في مسيرته، المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا الذي أقيم في نيجيريا عام 2016، والمركز الثالث في كأس أمم أفريقيا الذي أقيم في مصر عام 2018، كما توج ببطولة كأس الدار البيضاء الدولية التي أقيمت في المغرب عام 2022، وحصد أيضًا المركز الثاني في بطولة كوسافا الدولية التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 2022.

وعن خبرته الرياضية قبل التدريب، أوضح لطفي أنّه قدّم لمصر إنجازًا في الماضي، حين كان لاعبًا في كرة الصالات، وسجل أول هدف في تاريخ مصر خلال خوضه بطولة كأس العالم لكرة الصالات، والتي أقيمت في إسبانيا عام 1996.

فترة تأهيل

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية عن فترة التأهيل الحالية التي يخوضها الفريق استعدادًا لبطولة كأس العالم: "نعمل على إحلال وتجديد المنتخب، لأنه يوجد لدينا أعمار كبيرة بين لاعبي فريق، لذا ضمينا 6 لاعبين في البطولة الأفريقية السابقة، وسنضم المزيد خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "سنستعد جيدًا للمنافسة على مركز في البطولة، من خلال خوض المباريات الودية الدولية قبل انطلاق كأس العالم، ولن نكتفِ بالتمثيل المشرف، لأننا لا نقتنع بذلك، فقط نريد تحقيق النتائج الملموسة، ورفع اسم مصر أمام العالم".

اعتزال مشرف

من بين لاعبي المنتخب المصري الذين حققوا إنجاز التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية، كان حسام باولو صاحب الـ 38 عامًا هو صاحب القيادة، كونه يمتلك خبرة كبيرة في لعب كرة القدم بشكل عام، وانضم لصفوف العديد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أبرزهم الزمالك وسموحة.

وعبر موقع "الدستور"، وجه اللاعب حسام باولو، شكره إلى الجهاز الفني الذي قام بدمجه بالمنتخب المصري في أسرع وقت قبل انطلاق البطولة الأفريقية، وأيضًا اللاعبين الذين قدموا له أشكال الدعم منذ انضمامه لصفوف الفريق، ليحقق حلمه بالتأهل إلى كأس العالم قبل أن يعلن قرار اعتزاله.

وأكد باولو أن الكرة الشاطئية لعبة صعبة للغاية، وتختلف كثيرًا عن كرة القدم، كونها تحتاج العديد من المهارات مثل تحمل اللعب فوق الرمال، والمهارات الفردية وقوة التصويب، بجانب قانونها الذي ينص على أن المباراة عبارة عن 3 أشواط، كل شوط 12 دقيقة، ولا يوجد تعادل بين الفريقين، فقط الفوز، كما أن الضربة الحرة تُلعب كضربة جزاء مصوبة على المرمى مباشرة.

اللاعب حسام باولو

خطة التطوير

ومن جهته، كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة الشاطئية، عن تفاصيل خطة التطوير القادمة، من خلال استقطاب أكبر عدد من لاعبي كرة القدم داخل الأندية المصرية، للمشاركة في أول بطولة دوري ممتاز للكرة سيتم إطلاقها العام المقبل.

وأوضح أنّ: "هذه الخطوة ستجعل هناك اختيارات عديدة أمام الجهاز الفني للمنتخب المصري، من أجل اختيار أمهر اللاعبين لتمثيل المنتخب في البطولات القارية والدولية، وذلك يتم عبر متابعتنا الدورية لمباريات القسم الرابع والثالث والممتاز ب من الدوري المصري".

واختتم أبو الوفا حديثه لـ "الدستور"، مشيرًا إلى يوم وصول بعثة منتخب مصر إلى البلاد بعد التأهل إلى بطولة كأس العالم، والاحتفالية التي أقيمت لهم من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وتقديم الدعم اللازم لوضع استراتيجية جيدة من أجل تطوير اللعبة في الفترة المقبلة.