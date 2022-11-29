التضامن: الرعاية البديلة هي السلاح الأقوى للأطفال في مصر

قال مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية بالرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى تفعيل منظومة الرعاية البديلة، من خلال كفالة أسرة لأطفال صغار ورعايتهم.

رعاية الأطفال

وأكد حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل رعاية الأطفال على أكمل وجه من خلال تفعيل الدولة لقانون الطفل، معبراً:" الرعاية البديلة هي السلاح الأقوى لرعاية الأطفال في مصر، حيث يشعر الطفل بالأمن والأمان عند وضعه في أسرة سوية".

قانون الرعاية البديلة

وأضاف في حديثه أنه سيتم الإعلان قريباً عن أول قانون رعاية بديلة في مصر، حيث سيتم عرض مبادئ القانون على مجلس الشيوخ والبرلمان لدراسة القانون بشكل واضح ومن ثم خروجه للنور.