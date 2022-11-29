نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وطريقة تصحيحها

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الإثنين، عن شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 وكيفية توزيع درجات المواد للطلاب في الشعب الثلاث “علمي علوم، وعلمي رياضيات، وأدبي”، وزاد البحث خلال هذه الساعات عن شكل امتحانات الثانوية العامة وكيف تتم عملية التصحيح وتدري بالمعلمين عليها، وتعرض “الدستور” في السطور التالية القصة الكاملة عن شكل امتحانات الثانوية العامة 2022 .

شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم مواصفات الورقة الامتحانية وشكل امتحانات الثانوية العامة وجاءت كالتالي:

أكدت الوزارة أن شكل امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان.

الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، والتعريب مستمر هذا العام لطلاب الصف الثالث الثانوي العام .

أعد المركز القومي للامتحانات مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الصف الثالث الثانوي وتشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ.

عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وستكون عدد الأسئلة مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

سيتم تصحيح امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics .

ستكون الدرجة التي يحصل عليها طالب الصف الثالث الثانوي موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.

سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة بداية من السبت يوم 10 يونيو 2023، وتنتهي في يوم 8 يونيو 2023، وستتيح وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الصف الثالث الثانوي العام على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي، كما ستتيح روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.