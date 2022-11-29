الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصديرى للملابس» يشارك فى معرض Textile Fair فى دبى

صادرات
صادرات
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يشارك المجلس التصديرى للملابس بجناح مصرى يضم 10 مصانع تتبع قطاع الملابس الجاهزة بالدورة الـ14 من المعرض الدولي للملابس والمنسوجات - International Apparel & Textile Fair IATF - والمقرر تنظيمه في دبى بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 28-30 نوفمبر 2022 بمركز دبى التجارى العالمى.

وأكد المجلس في بيان له، أن هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات برئاسة مي عسل، وذلك في إطار خطة ورؤية المجلس التصديري لزيادة الصادرات لقطاع الملابس الجاهزة ودعم رؤية الدولة في تحقيق استراتيجية.

وأكدت السيدة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، أن اختيار المعارض الدولية التي نشارك فيها تكون على أسس مدروسة من حيث حجم المعرض، وكذلك الزيارات التي يحققها ومدى اهتمام المشترين الدوليين، مشيرة إلى أن معرض International Apparel & Textile Fair IATF حقق نجاحات عدة على مدار الـ13 دورة السابقة ليصبح علامة تجارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض أفضل الملابس، المنسوجات، الأقمشة، إكسسوارات الأحذية والطباعة.

وكشفت ماري لويس بشارة أن المعرض يضم عارضين من أوروبا، الهند، الصين، إندونيسيا، اليابان، تركيا، وغيرهم من أشهر الدول الصناعية والأسواق العالمية، كما نجح المعرض في استقطاب عدد كبير من الزائرين من الدول العربية ودول الخليج ومن مختلف أنحاء العالم.

وكشفت ماري لويس بشارة عن أن المعرض يضم عارضين من "أوروبا، الهند، الصين، إندونيسيا، اليابان، تركيا"، وغيرها من أشهر الدول الصناعية والأسواق العالمية، كما نجح المعرض في استقطاب عدد كبير من الزائرين من الدول العربية ودول الخليج ومن مختلف أنحاء العالم.

اهتمام استر استراتيجية استقطاب أرض الأ ارضى 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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