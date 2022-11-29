ضبط 23 طن أرز شعير بالغربية

أسفرت الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجهات المعنية، عن ضبط 23 طن أرز شعير بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح بيان لمديرية التموين اليوم أن الحملات استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية غير المرخصة، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكري السلع الأساسية، والتي أسفرت عن مصادرة 23 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة، دون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد الفترة لإلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم، حتى 3 ديسمبر المقبل، بعد أن كان المفترض أن تنتهى غدا الأحد.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعدت إخطارا وتوزيعه على كل مديريات التموين بشأن إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏لهذا الإخطار فى مدة أسبوع تنتهى غدا الأحد، حيث يتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائبا أو معبأ وأن يقر الشخص بأن كل البيانات المدونة بنموذج الإخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير فى كميات الأرز، كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته، سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبأة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك، ثم بعد ذلك تسليم الإخطار لمكاتب التموين.