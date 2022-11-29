الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة قناة السويس: نقدم الدعم المادى والمعنوى لصندوق الأنشطة الطلابية

رئيس جامعة قناة
رئيس جامعة قناة السويس
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أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، دعمه المادي والمعنوي لصندوق الأنشطة الطلابية مشيراً إلى أن ممارسة النشاط في حد ذاته فوز لكل طالب مثمناً جهود القائمين على الجلسات الحوارية التي دعمت ودربت المواهب الطلابية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان المسرح للعروض القصيرة حيث يضم المهرجان هذا العام 15 فريقا يُقدمون 15عرضا روائيا قصيرا، حيث يقوم كل فريق بتقديم العرض المسرحي الخاص به فى اليوم المحدد له، بوجود لجان التحكيم.

وأشار مندور إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للنشاط المسرحي، حيث تمتلك الجامعة عددا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وتحرص الجامعة على تقديم عروض مسرحية هادفة ومتميزة، تسهم في الارتقاء بأفكار الطلاب وأذواقهم ليصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير.

الأنشطة الطلابية اكتشاف المواهب الدعم المادي والمعنوي تحرص الجامعة رئيس جامعة قناة السويس رئيس جامعة قنا عروض مسرحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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