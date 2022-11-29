رئيس جامعة قناة السويس: نقدم الدعم المادى والمعنوى لصندوق الأنشطة الطلابية

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، دعمه المادي والمعنوي لصندوق الأنشطة الطلابية مشيراً إلى أن ممارسة النشاط في حد ذاته فوز لكل طالب مثمناً جهود القائمين على الجلسات الحوارية التي دعمت ودربت المواهب الطلابية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان المسرح للعروض القصيرة حيث يضم المهرجان هذا العام 15 فريقا يُقدمون 15عرضا روائيا قصيرا، حيث يقوم كل فريق بتقديم العرض المسرحي الخاص به فى اليوم المحدد له، بوجود لجان التحكيم.

وأشار مندور إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للنشاط المسرحي، حيث تمتلك الجامعة عددا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، وتحرص الجامعة على تقديم عروض مسرحية هادفة ومتميزة، تسهم في الارتقاء بأفكار الطلاب وأذواقهم ليصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير.