الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سقوط أمطار وشبورة مائية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

جريدة الدستور
ads

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس المتوقعة غدًا، الأربعاء، على كافة مدن وأنحاء الجمهورية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حالة الطقس

نشهد طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

نشهد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من (حلايب وشلاتين) سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

القاهرة: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة. 

مطروح: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

سقوط أمطار شبورة مائية حالة الطقس حالة الطقس المتوقعة غد ا الأربعاء الأربعاء أخبار حالة الطقس الأربعاء

مواد متعلقة

«حياة كريمة» بالقليوبية: طورنا البنية التحتية وأقمنا مشروعات خدمية متعددة «فيديو»

«حياة كريمة».. أكبر مشروع قومى يغير وجه الحياة فى الريف (فيديو)

أعراض مبكرة تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

خبيرة اتيكيت: الناس تتحاشى الشخص الممل (فيديو)

كاتب: حملة «لن يضيع» لاقت دعما وإشادة من قبل الفنانين

ناقد فني: «الفرانكفونية» منحنى جديد لسينما مختلفة ومتنوعة (فيديو)

الجمعية المصرية للحساسية: الفيروس المخلوى يُصيب 64 مليون إنسان كل عام (فيديو)

استشاري: «حياة كريمة» تواجه أمراض سوء التغذية ببرنامج «الألف يوم الأولى» (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا يوجد ما يسمى بكوكتيل الدواء أو حقنة البرد

«أونكتاد»: النقل البحري العالمي يتطلب استثمارات لمواجهة أزمات الإمداد مستقبلا

ضبط 23 طن أرز شعير بالغربية

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بالقليوبية

النيابة تستعجل التحريات عن سيدة تعدت على ضرتها في حلوان

مصطفي سلامة للدستور: «إيجار قديم» دراما اجتماعية شيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية