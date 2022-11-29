سقوط أمطار وشبورة مائية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس المتوقعة غدًا، الأربعاء، على كافة مدن وأنحاء الجمهورية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حالة الطقس

نشهد طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

نشهد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من (حلايب وشلاتين) سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

القاهرة: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

مطروح: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.