الناتو: روسيا تتعمد الهجوم على البنية التحتية لتزيد من معاناة الأوكرانيين

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأن روسيا تستخدم الشتاء كسلاح ضد الشعب الأوكراني.

وقال ستولتنبرج، إن العالم رأى خروج كبير للأوكرانيين ومعاناتهم خلال الأشهر القليلة الماضية، متسائلا: "هل يعني ذلك أننا نرى موجة جديدة من الهجرة نحو أوروبا من قبل الأوكران وما الذي يفعله الناتو من أجل دعم أوكرانيا في حال أن هناك موجة جديدة من الهجرة؟".

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو، على قناة القاهرة الإخبارية، "أن العالم رأى أشخاصا يرغمون على مغادرة أوكرانيا والكثير منهم عبروا الحدود إلى رومانيا بالملايين، كذلك يعبر عن مدى أهمية أن نلتقي هنا في رومانيا اليوم قرب الحدود الرومانية الأوكرانية، ويجب أن نكون جاهزين للمزيد من هجرة الأوكرانيين".

وأوضح الناتو أن “هذه حرب وحشية، وأعتقد أن هناك هجوما متعمدا على الخدمات المدنية بكل ما يتعلق بالمياه والغاز والكهرباء في أوكرانيا، والغرض من ذلك هو إحداث أكبر قدر من المعاناة على المدنيين الأوكرانيين من أجل كسر التزامتهم وإرادتهم ووحدتهم في مواجهة الهجوم الروسي”.

وتابع “أنا متأكد جدا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد للأوكرانيين والقوات العسكرية الأوكرانية المزيد من المعاناة، وبسبب الهجوم بشكل وحشي على البنية التحتية المدنية، يشجع حلف الناتو علي تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، لنضمن أن روسيا لن تربح ولن تفوز، وذلك لأنه في حال فوز الرئيس الروسي في هذه الحرب فالرسالة التي يمكن أن ترسل بأنه يمكن استخدام القوة الوحشية عند غزو بلد آخر”.