الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 16 طن خامات مجهولة المصدر تُستخدم لإنتاج الألبان داخل مصنع في العاشر من رمضان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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ضبطت مديرية التموين بالشرقية 16 طن خامات مجهولة المصدر تستخدم لإنتاج الألبان داخل أحد المصانع بالعاشر من رمضان، ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

داهمت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة محمود عبد الرحمن ومفتشى الإدارة، أحد المصانع والمخزن الملحق به، وذلك لقيام صاحبه بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى تعمل فى مجال إنتاج الألبان بإعادة تدوير شكائر ألبان مجهولة المصدر فى عبوات شركات أخرى وإعطاؤها فترات صلاحية جديدة وبأسماء تجارية معروفة ما يمثل غشا تجاريا، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج على النحو التالى: 60 شيكارة حليب بودرة مجفف زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالى وزن طن ونص و40 شيكارة حليب بودرة لبن زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالى وزن طن و80 شيكارة شرش لبن برميات زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 2 طن و200 شيكارة مالتو ديكسترون زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 5 أطنان و160 شيكارة مصل حليب بودرة زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 4 أطنان و100 شيكارة رزاز مسحوق حليب كامل الدسم زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالى وزن 2 طن ونص وبلغت إجمالي المضبوطات 16 طن خامات ومنتجات مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على ماكينة تعبئة وخلط + ماكينة خياطة شكائر + عدد 2 ميزان حساس.

الحملات التموينية والرقابية المفاجئة الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية بالعاشر من رمضان بتكثيف الحملات حركة البيع والشراء تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة خامات مجهولة المصدر حماية المستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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