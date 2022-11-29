توريد 58829 طن أرز للشون بالبحيرة حتى اليوم الإثنين

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 58829 طن بتوريد 126طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان ، وذ٥فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، إن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز " المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة - حوش عيسى " وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

وناشدت محافظة البحيرة المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد.