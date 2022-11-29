الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماركا: كوكي بديلًا لبوسكيتس في وسط ملعب إسبانيا ضد اليابان

كوكي
كوكي
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قرر لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، إجراء تعديل على وسط ملعب المنتخب في المباراة المقبلة.

ويلتقي المنتخب الإسباني، نظيره الياباني، يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن لويس إنريكي قرر إراحة سرجيو بوسكيتس، لاعب وسط المنتخب، في مباراة اليابان المقبلة، خوفًا من تعرضه للإجهاد خاصة بعدما شارك في 3 مباريات خلال 8 أيام.

وقاد سرجيو بوسكيتس المنتخب الإسباني في مباراتي كوستاريكا وألمانيا، بالجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنريكي اختار الدفع بكوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، في وسط ملعب لا روخا بدلًا من بوسكيتس في المباراة المقبلة.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط حصدهم من الفوز على كوستاريكا والتعادل مع ألمانيا، وخلفه منتخبا اليابان وكوستاريكا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يحتل منتخب ألمانيا قاع المجموعة بنقطة واحدة فقط.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن جافي، لاعب وسط منتخب إسبانيا وبرشلونة، غاب عن تدريبات المنتخب اليوم.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن جافي غاب عن مران المنتخب الإسباني اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي بعد تعرضه لإصابة طفيفة في مباراة ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جافي نزل إلى أرض ملعب التدريبات الصباحية لمنتخب إسبانيا، وتدرب بشكل منفرد بعيدا عن التدريبات الجماعية.

كما أدى رودري، لاعب وسط الفريق، تدريبات استشفائية بشكل منفرد.

لويس انريكي مباراة اسبانيا واليابان كأس العالم قطر 2022 سرجيو بوسكيتس بوسكيتس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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