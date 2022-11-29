ضبط 102 ألف جهاز استقبال وفك شفرات القنوات الفضائية فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 102 ألف جهاز استقبال إشارة وفك شفرات القنوات الفضائية.

و أكدت تحريات مباحث المصنفات استغلال شخصين مبنى سكنى خاص بأحدهما كائن بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية كمصنع غير مرخص، لإنتاج وتخزين أدوات كسر الحماية التقنية التشفير التي تستخدمها هيئات البث الإذاعى لحماية المحتوى، وتسهيل استقبالها مع توفير الدعم الفنى لها بإتاحة المحتوى الفنى المقرصن نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف مقر المصنع وأمكن ضبط مالكيه، بتفتيش المصنع فى حضورهما تم ( ضبط 102260 من أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف وملصقات مدون عليها رقم المسلسل الخاص بالأجهزة، و اثنان جهاز حاسب آلى محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوي المقرصن ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية و3 هواتف محمول، بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهما غير المشروع).



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه التفتيش أقرا بأنهما "مالكا المصنع" وارتكابهما المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.