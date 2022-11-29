الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 102 ألف جهاز استقبال وفك شفرات القنوات الفضائية فى المنوفية

الامن
الامن
ads

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 102 ألف جهاز استقبال إشارة وفك شفرات القنوات الفضائية.

و أكدت تحريات مباحث المصنفات استغلال شخصين مبنى سكنى خاص بأحدهما كائن بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية كمصنع غير مرخص، لإنتاج وتخزين أدوات كسر الحماية التقنية التشفير التي تستخدمها هيئات البث الإذاعى لحماية المحتوى، وتسهيل استقبالها مع توفير الدعم الفنى لها بإتاحة المحتوى الفنى المقرصن نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف مقر المصنع وأمكن ضبط مالكيه، بتفتيش المصنع فى حضورهما تم ( ضبط 102260 من أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف وملصقات مدون عليها رقم المسلسل الخاص بالأجهزة، و اثنان جهاز حاسب آلى محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوي المقرصن ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية و3 هواتف محمول، بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهما غير المشروع).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه التفتيش أقرا بأنهما "مالكا المصنع" وارتكابهما المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية جهاز استقبال إشارة فك شفرات القنوات الفضائية مباحث المصنفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

تحرير 1991 قضية فى حملات تموينية

130 طن سكر.. سائق يستولى على تموين مدعم للبيع بالسوق السوداء

باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: ظاهرة تجنيد المرتزقة الأجانب انتشرت فى دول عدة

رئيس إيران: مكانة العراق مهمة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة

جهاز بدر: 160 مليون جينه تكلفة تنفيذ ناد رياضي ومدينة ترفيهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية