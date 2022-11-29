إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 3 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم، وقع بين سيارتي ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، بطريق القاهرة، أسيوط الصحراوي الغربي، بين كوبري أبوصير وكوبرى الواسطى، في نطاق محافظة الفيوم.



على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين، لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.