الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطور موازنة الدعم النقدى 2014 - 2022 بالمليار جنيه «إنفوجراف»

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يستعرض «الدستور» في الإنفوجراف التالي تطور موازنة الدعم النقدي 2014 - 2022 بالمليار جنيه.

3.70 مليار 2014 - 2015 عدد الأسر 1.795.000

9.5 مليار 2015 - 2016 عدد الأسر 2.452.046  

12.20 مليار 2016 - 2017 عدد الأسر 3.443.335

16.80 مليار 2017 - 2018 عدد الأسر 3.627.549  

17.56 مليار 2018 - 2019 عدد الأسر 3.118.426  

18.50 مليار 2019- 2020 عدد الأسر 3.628.218

19 مليار 2020 - 2021 عدد الأسر 3.800.000

22.5 مليار 2021 - 2022 عدد الأسر 4.100.000

28 مليارا 2022 عدد الأسر 5.200.000 (تتحمل الدولة 25 مليارا والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 3 مليارات جنيه).

 

الأوراق المطلوبة لصرف الدعم «تكافل وكرامة»

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة إقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

وأكدت وزارة التضامن أنها تدعم مصروفات الطلاب والطالبات في مدارس المجتمع بالجمعيات الأهلية، إضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأولي بالرعاية، من أسر هؤلاء الأطفال، إيمانًا منها بأهمية التعليم الذي يعد من أهم ركائز التنمية.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي التحالف الوطني أفراد الأسرة الدعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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