الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفي تقليص أيام العمل لـ3 أسبوعياً وتخفيض الأجور

المركز الاعلامي لرئاسة
المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم، تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ3 أيام أسبوعياً أو تخفيض الأجور تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في رده على المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها، مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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