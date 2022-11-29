الائتلاف الوطني للأحزاب ناعيا القطب أمين إسكندر: كرس حياته من أجل الوطن

نعى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، السياسى والكاتب أمين إسكندر القطب القومى، والناصري الكبير الذي كرس حياته من أجل الوطن والأمة وقضية فلسطين، وللدفاع عن البسطاء والفقراء والمهمشين والمساكين.

وتابع “الشهابى” فى نعيه: ولد أمين إسكندر فى منتصف عام 1952 قبل أسابيع قليلة من قيام ثورة 23 يوليو المجيدة، فأمن مبادئها وأصبح من أكبر الداعمين لها والداعين لأمة عربية واحدة وأضاف لقد بدأ نشاطه السياسى منذ كان طالبا فى الثانوية وشارك فى مظاهرات عام 1968 تأييداً للمقاومة الفلسطينية، وفى الجامعة ساهم مع زملائه فى تأسيس أندية الفكر الناصرى، وشارك فى لقاء ناصر الفكرى منذ انعقاده الأول وحتى السابع، وكان واحداً من الكوادر الناصرية الشابة التى أعدت وثيقة الزقازيق، والتى أصدرها مئة من قيادات الحركة الناصرية آنذاك.

وقدم ناجى الشهابى خالص العزاء للقوميين العرب والحركة الناصرية فى مصر وبلاد العرب ولزملاء فقيد مصر الكبير.