«يدوم الفرح».. «حياة كريمة» تجهز 100 عروس في قرى الصعيد

نظمت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة يدوم الفرح لإدخال الفرحة على 100 عروسة بمحافظة المنيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل تقديم أدوات كهربائية متنوعة من ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وسخان وغيرها من التجهيزات الأساسية للعرائس اليتيمات والأسر الأولى بالرعاية لدعمهن في حياتهن الزوجية.

وتعد المبادرة الأكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.

- سامية: “ربنا يبارك في الريس حياة كريمة دخلت الفرح على بيت 100 عروسة”

وقالت سامية سعيد، إن "حياة كريمة" تساعد على ستر البنات المقبلات علي الزواج خاصة الأسر الفقيرة التي لا تستطيع تجهيز بناتها نظرا لظروفهم المعيشية، معلقة" حياة كريمة دخلت الفرح على بيت 100 عروسة في المنيا ربنا يبارك في الريس ويعيش ويفرحنا".

من جهتها قالت سميرة علي من إحدى الأسر المستفيدة من تجهيز العرائس، أن حياة كريمة ساعدتنا في توفير احتياجات بنت أخي من الأجهزة الكهربائية وإدخال الفرح بيتنا خاصة أن الأسرة فقيرة ولا تقدر على تجهيزها معلقة:" شكرا للرئيس ولكل من ساهم في إدخال الفرح والسرور بيوتنا".

فيما أكد خالد أحمد أن مبادرة "يدوم الفرح"، جاءت تحت هذا الشعار، لتدخل حياة كريمة السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن دور مبادرة يدوم الفرح لم يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل أطلقت دورات تدريبية بعنوان "مودة" لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، أن جهاز العروسة يضم ثلاجة غسالة – بوتاجاز -شاشة تليفزيون- حقيبة لمستحضرات التجميل.