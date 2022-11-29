المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»

حمل المجلس الوطني الفلسطيني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمتي إعدام الشهداء الثلاثة في رام الله والخليل، بدم بارد.

وأكد المجلس الوطني، في بيان، الثلاثاء، أن جريمتي الإعدام الميداني التي ارتكبها بحق الشقيقين جواد وظافر الريماوي، والشاب مفيد إخليل، امتداد لمسلسل القتل اليومي التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذر البيان من أن عمليات القتل والاعدامات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي نتيجة التحريض المستمر والحث على القتل والانتقام من الساسة الإسرائيليين، ورؤساء الاحزاب المتطرفة الإسرائيلية.

وحمل المجلس الوطني، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته على جرائم الاحتلال.

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

ويصادف اليوم الثلاثاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تحيي الأمم المتحدة فعالياته كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم 181.

وانضمت فلسطين، في مثل هذا اليوم من عام 2012، إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة غير عضو، وفي 30 سبتمبر 2015، رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

وتقام في ذكري التضامن مع الشعب الفلسطيني الكثير من الفعاليات والاجتماعات والنقاشات برعاية الأمم المتحدة، إذ يكون اليوم بمثابة تذكير العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني .