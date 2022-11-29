الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
ads

حمل المجلس الوطني الفلسطيني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمتي إعدام الشهداء الثلاثة في رام الله والخليل، بدم بارد.

وأكد المجلس الوطني، في بيان، الثلاثاء، أن جريمتي الإعدام الميداني التي ارتكبها بحق الشقيقين جواد وظافر الريماوي، والشاب مفيد إخليل، امتداد لمسلسل القتل اليومي التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذر البيان من أن عمليات القتل والاعدامات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي نتيجة التحريض المستمر والحث على القتل والانتقام من الساسة الإسرائيليين، ورؤساء الاحزاب المتطرفة الإسرائيلية.

وحمل المجلس الوطني، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته على جرائم الاحتلال.

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 

ويصادف اليوم الثلاثاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تحيي الأمم المتحدة فعالياته كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم  181.

وانضمت فلسطين، في مثل هذا اليوم من عام 2012، إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقبة غير عضو، وفي 30 سبتمبر 2015، رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

وتقام في ذكري التضامن مع الشعب الفلسطيني الكثير من الفعاليات والاجتماعات والنقاشات برعاية الأمم المتحدة، إذ يكون اليوم بمثابة تذكير العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني .

الوطني الفلسطيني حكومة الاحتلال اعدام الشهداء ​رام الله الخليل إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

محاولة هروب بـ«ملايات السرير» تنتهى بمصرع ربة منزل فى أكتوبر

يواصل تصوير «الحريفة».. نور النبوى يسافر لبنان منتصف ديسمبر بسبب «الأجهر»

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على عدة مناطق

السعودية أكثر الدول استقطابا للعمالة.. تقرير يرصد جهود القوى العاملة في رعاية العمالة بالخارج

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل

إصابة 8 فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى مواجهات بالضفة