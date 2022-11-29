حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية 29 نوفمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، لجميع مواليد الأبراج المائية ليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على النحو التالي:

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

لديك فرصة لإعطاء فضولك حرية السيطرة ، واتباع تلك الأهواء والدوافع التي قد تثريكم. البعض منهم يمكن أن يغير الحياة. بالإضافة إلى ذلك ، خذ وقتًا للإبطاء والتقاط أنفاسك ، والاستمتاع ببعض الرعاية الذاتية أو معاملة خاصة. مع مواجهة عطارد للمريخ في الاتجاه المعاكس ، قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى الاسترخاء وإعادة الشحن لتصبح أولويتك الرئيسية.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

قد تكون في حالة مزاجية للتسوق. ولكن مع تراجع المريخ ، من الأفضل الاحتفاظ بالإيصالات في حالة عدم رضاك قد تكون مستعدًا لصيد الصفقات وفرصة للبحث عن أفضل الصفقات إذا كنت تحب الملابس أو العناصر القديمة أو البوهيمية ، فيمكنك فعل ذلك بشكل جيد للغاية شيء ما كنت تريده لفترة قد يكون في متناول اليد ، برج العقرب.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

تشير الخلفية الحالية إلى أنه لا داعي للاستقرار في المرتبة الثانية. التركيز الديناميكي للغاية على قطاعك من الطموح والأهداف ، يلمح إلى أن هذا قد يكون وقتًا لتخطي الحدود ومواجهة تحديات جديدة. قد يشجعك الآخرون في خططك ، ولكن مع وجود المريخ في منطقة خاصة ، يمكنك أن تدرك أن طاقتك تحتاج إلى التجديد. يساعد على الاسترخاء والاسترخاء عندما تستطيع.

أصحاب الأبراج المائية

حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.