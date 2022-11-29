مركز الصحفيين الأفارقة يبرز إعلان قناة السويس الجديدة مضاعفة الإيرادات السنوية

أبرز مركز الصحفيين الأفارقة، الذي يعد أول وكالة الأنباء الأولى في أفريقيا، إعلان قناة السويس الجديدة مضاعفة الإيرادات السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار منذ افتتاحها في عام 2015

وضاعفت قناة السويس الجديدة الإيرادات السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار منذ افتتاحها في عام 2015، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 7،8 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وزاد عدد السفن العابرة للقناة ليبلغ نحو 70 سفينة في اليوم مما يساهم في الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.

كشف اللواء أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس، عن الأرقام خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تقليل انبعاثات الكربون من السفن العابرة لها بما مجموعه 53 مليون طن نتيجة لزيادة سعة القناة وتقليل وقت العبور ، وبالتالي دعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030.

ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة تطوير بحيرة البردويل.

هذا جزء من مبادرة تنمية بردويل سيناء التي تساهم فيها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع مجموعة DEME.

تهدف جهود التنمية إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل، والهدف هو زيادة إنتاج الأسماك عالية الجودة من 4000 طن إلى 11000 طن سنويًا على المدى القصير وحتى 50000 طن على المدى المتوسط.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس، مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 8ر7 مليار دولار.