متحدث التربية والتعليم يفجر مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزبر التربية والتعليم أعلن اليوم عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بشكل وافي ومبكر حتى يتمكن الطلاب من المذاكرة بشكل سليم ويتدربوا على طبيعة أسئلة الامتحانات.

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «أننا دائمَا نحاول أن نستبق بخطوة، حتى نوضح كل التفاصيل الخاصة بأي شيء يشغل الطلاب والرأي العام، وأي شيء يمس انتظام العملية التعليمية».

وأوضح أن هناك حقيبة تدريبة تم عملها لخمسة آلاف معلم، على المفردات الاختبارية التي تتضمن صياغة الأسئلة التي تحاكي النظام الحالي، لافتًا إلى أن المعلم الذي تلقى التدريب الخاص بالحقيبة التدريبية سيبتدي العمل مع الطلاب ومن ثم تدريبهم على الاختبار، ويدمج ذلك أيضًا خلال العملية التعليمية للطالب حتى يكون قادرًا على الفهم وليس الحفظ.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي أعلن أنه سيتم إتاحة نموذج امتحان تجريبي مع بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب على موقع الوزارة، بحيث يتعرف الطالب على شكل الأسئلة وكيفية الإجابة عنها.