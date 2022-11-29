الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تستكمل ورشة إعداد مسئولى تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
ads

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، فعاليات ورشة "إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" والمنفذ بقصر ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء.

وأوضح الدكتور وليد النادي، مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، الدور الذي تلعبه الثقافة في إلقاء الضوء على معوقات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يتعلق بهم وبقضاياهم المتعددة، وآليات إعطائهم كافة حقوقهم الثقافية والفنية التي تكفلها لهم الدولة والتي تضعهم في مقدمة أولوياتها، وأهمية مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجههم في ظل المتغيرات المعاصرة الجديدة.

ورشة إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
ورشة إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
ورشة إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
ورشة إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
قصور الثقافة الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين الدكتورة منال علام فعاليات ورشة إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة قصر ثقافة بور سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

أستاذ مناخ يعدد المخرجات الناجحة من قمة المناخ بشرم الشيخ

موعد امتحانات الترم الأول 2023 فى جميع المراحل لطلاب المدارس والجامعات

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية التى تريح النفس قبل النوم

محافظة الغربية تواصل الحملات لتطبيق مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

منتدى الأعمال المصرى السنغافورى: مواجهة التحديات وفرص جديدة للاستثمار

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟