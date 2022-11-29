قصور الثقافة تستكمل ورشة إعداد مسئولى تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، فعاليات ورشة "إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" والمنفذ بقصر ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء.

وأوضح الدكتور وليد النادي، مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، الدور الذي تلعبه الثقافة في إلقاء الضوء على معوقات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يتعلق بهم وبقضاياهم المتعددة، وآليات إعطائهم كافة حقوقهم الثقافية والفنية التي تكفلها لهم الدولة والتي تضعهم في مقدمة أولوياتها، وأهمية مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجههم في ظل المتغيرات المعاصرة الجديدة.

ورشة إعداد مسئولي تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة