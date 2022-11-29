فعاليات المسرح المتنقل بالرديسية لثقافة أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرديسية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تضمن اليوم الأول محاضرة "الهجرة غير الشرعية وأثرها على الشباب"، ألقاتها مروة عبد الصمد، والتي قالت إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد، حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويعد الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكل عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحد من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وهى ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم.

فاعليات المسرح المتنقل بالرديسية لثقافة أسوان

وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التابلوهات النوبية، وهي: "الغزل النوبي "أسمر شيرتو"، ليلة الحناء مشاء الله صلاتو، توشكى الأمل، مسكا جرو، رقصات سودانية، إلينا إلينا ووه بدا، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد".



وفى اليوم الثانى نفذت محاضرة "السلوك البيئى وتغير المناخ" ألقاتها رحاب متولى قالت أن للإنسان دور في تغير المناخ، ويعتبر المناخ من الأمور الهامة التي يجب أن نحافظ عليها من أي تغيير قد يلحق به، حرق الوقود والغازات المنبعثة منها، النفط والفحم، زيادة الأنشطة الصناعية هي السبب في تزايد الغازات وهذا يلعب دور سلبي كبير في تغير المناخ.

فاعليات المسرح المتنقل بالرديسية لثقافة أسوان

وقدمت فرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة حسن عطا لله تبلوهات راقصة "شيكولاتة، ايلي لي ليه، صندليريه، ووه نور".



وفى اليوم الثالث أقيمت محاضرة بعنوان "سماحة الإسلام" ألقاها أحمد محمد الأمين، تحدث عن سماحة الاسلام مع غير المسلمين والإحسان إليهم والبر بهم و ينعمو بحسن الجوار وشتى صور الإحسان والتسامح في المعاملة، وعدم رد العدوان والإساءة والصبر على الإساءة، ومقابلتها بالإحسان، وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية "مسكاجرو، فخور أنا، آلاراجيد، نوبا".

فاعليات المسرح المتنقل بالرديسية لثقافة أسوان

بالاضافة إلى إكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الشعر والغناء، وإقامة معرض كتب لاصدارات الهيئة، إلى جانب عدد من الورش الفنية "عمل ديكورات للمنزل من خامات البيئة، رسم على الوجه للأطفال" للفنانة فاطمة علوانى، ورش "عمل مسكات أطفال، اكسسوارات خرز، طباعة استنسل على القماش" للفنانة منى يونس، وأقيم معرض نتاج الورش.

كما عقدت أمسيات شعرية شارك فيها الشعراء خالد عبد الوهاب بقصيدة "معجزة، كفكف دموعك"، محمد ربيع بقصائد "يارسول الله، بهتف باسمك يابلادى"، محمود عبدالله بقصيدة "إن كان قال فقد صدق، محمد نبى"، رضا كرار بقصيدة "زاد الوجع، رباعية، خانة".



كما تم عرض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى قدم فقرات "الكتكوت الفصيح، بكار، البلياتشو، بو، شيرك الشرير، الحصان، نمور".