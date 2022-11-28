حبس مالك مطبعة بتهمة تزوير محررات رسمية وترويجها بالطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس مالك مطبعة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى اتهامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية بالطالبية.

البداية كانت بورود معلومات لقطاع الأمن العام، تشير إلي قيام مالك مطبعة بالطالبية بالجيزة بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الجامعية وبيعها بمقابل مادى لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وفور التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وتم استهداف المتهم والقبض عليه داخل المطبعة التي كان يعمل بها، وبتفتيشها عُثر بداخلها على "10 شهادات جامعية "مُقلدة" منسوبين لإحدى الجامعات الحكومية، كمبيوتر بمشتملاته، ماكينة تصوير، طباعة ألوان، أختام بلاستيكية لشعار الجمهورية "مُقلدة" منسوبة لعدة جهات حكومية وآخر غير مقروء بصمته، 4 أكلاشيهات بلاستيكية تقرأ بصمتهم لعدة جهات مختلفة، كمية كبيرة من الطوابع بعضها مقلدة، مجموعة من الأوراق البلاستيكية والورقية المستخدمة فى تزوير الشهادات الجامعية، 2 فلاشة محمل عليها الشهادات والأختام للمحررات المزورة وهارد خارجى، مجموعة من الأدوات والأحبار المستخدمة في عملية التزوير، مبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.