الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر تصادم سيارتين على طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول بالجيزة، وتسبب التصادم في انقلاب أحدى السيارتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي المقدم محمد مجدي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالفحـص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل حاول قائدها عبور سيارة نقل مقطورة فاصطدم بها من الخلف ونتج عن ذلك انقلاب السيارة النقل وإصابة السائق ومصرع تباع كان برفقته، تم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

طريق “مصر- إسكندرية” الصحراوي الجيزة حادث تصادم سيارتين مصرع شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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