الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتلته جرعة مخدرات.. التصريح بدفن جثمان مسجل خطر بأبو النمرس

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مسجل خطر تم العثور عليها  بقطعة أرض زراعية بأبو النمرس، بعدما تبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة أحد الأشخاص ملقي بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" ملقي علي الأرض ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وعثر بجسده علي سرنجة وبفحصها تبين أنها تحوي مادة مخدرة.

وتبين من التحريات أن المتوفي متعاطي للمواد المخدرة وأن سبب الوفاة هو تناول جرعة مخدرات زائدة ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة دفن جثة مسجل أبو النمرس التحريات الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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