الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 8.2 مليار دولار تكلفة واردات السلع الغذائية للمصريين خلال 8 أشهر

واردات السلع الغذائية
واردات السلع الغذائية
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شهدت واردات مصر من السلع الغذائية نموًا بنسبة 6.5%، لتصل إلى حدود 8.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022، مقابل 7.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 502.9 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار تقرير الإحصاء، إلى أن زيت نخيل وجزيئاته جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات السلع الغذائية والتى بلغت قيمتها 989.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 784.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 204.9 مليون دولار بنسبة 26.1%، يليها واردات لحوم مجمدة بقيمة 958.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 6276 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 330.9 مليون دولار بنسبة 52.7%.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع واردات ألبان مركزة فى عبوات إلى حدود 198 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 150.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 47.4 مليون دولار بنسبة 31.5%، وبلغت واردات تونة محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة 193.9 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 143.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.1 مليون دولار بنسبة 34.9%.

وارتفعت واردات أكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار مجمدة 143.3 مليون دولار  خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 2022 مقابل 135.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.038 مليون دولار بنسبة 5.9%، وبلغت واردات محضرات من ألبان للرضع 72.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 73.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.8 مليون دولار بنسبة 2.5%.

السلع الغذائية واردات الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات لحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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