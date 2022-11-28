الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك العوجة تضبط محاولة تهريب كمية من إطارات الدراجات النارية

جريدة الدستور
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك العوجة، برئاسة رياض فضل موسى المدير العام، بالتنسيق مع النقيب أسامة صلاح الدين قسم البحث الجنائى بمنفذ العوجة من إحباط تهريب كمية من إطارات الدراجات النارية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.

جاء ذلك بناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الحركة وإدارة الأمن الجمركي وإدارة البحث الجنائى بمنفذ العوجة، مفادها وجود محاولة تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم ٤٣٠٩ لسنة ٢٠٢٢.

بالعرض على عادل سلمان مدير إدارة الصادر قام بتكليف لجنة للفحص والمعاينة من أشرف العزازي مدير التعريفة، أحمد قدري مأمور الحركة، كريم عبدالرحمن رئيس قسم الحركة، محمود خليل ومحمد حسن مأمورى التعريفة، محمود سعيد ومؤمن سلمي بالأمن الجمركي، محمد معاذ مأمور الفحص بالأشعة، فتبين وجو ١٠٦٠ فردة إطار كاوتش للدراجات النارية مخبأة بداخل خراطيم زراعية بطريقة احترافية يصعب اكتشافها.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة ٩٩٦ و٤٣٠ جنيهًا.

وقرر سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة رقم 5 لسنة 2022 وحرره الأستاذ هاني الشريف مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الجمركية الشرقية، والدكتور سعد سالم حمد رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

أحكام قانون إدارة البحث الجنائي ازي الإدارة العامة ل الإدارة العام الإدارة المركزية الاستيراد والتصدير ضبط محاولة تهريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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