الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برونو فيرنانديز يسجل هدف تقدم البرتغال على أوروجواي

رونالدو
رونالدو
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تقدم منتخب البرتغال على نظيره أوروجواي بهدف نظيف، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

 

هدف التقدم برونو فيرنانديز  أحرزه في الدقيقة 54 بعد عرضية برونو فيرنانديز.

 

موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل، وتُنقل على قناة beIN SPORTS MAX 2.

تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022 فشهد تواجد كريستيانو رونالدو أساسيًا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز 

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

ويغيب دانيلو بيريرا عن منتخب البرتغال اليوم بسبب الإصابة.

 

تشكيل أوروجواي.. نونيز وكافانى يقودان الهجوم أمام البرتغال

 

ويقود هجوم أوروجواي في لقاء اليوم المخضرم إدينسون كافاني ويجاوره داروين نونيز، بينما يجلس لويس سواريز على مقاعد البدلاء.

 

 

وجاء التشكيل كالآتي:

 

حراسة المرمى:  سرجيو روكيت

 

خط الدفاع:  دييجو جودين، خوسيه ماريا خيمينيز، كواتيس

 

خط الوسط: فاريلا،  فريدريكو فالفيردي، ماتياس فيتسينو، رودريجو بنتانكور،  ماتياس أوليفيرا

 

خط الهجوم: داروين نونيز، إدينسون كافاني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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