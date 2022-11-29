وزير الخارجية الفلسطينى يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل

أطلع وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، 25 من السفراء الأجانب المعتمدين لدولة فلسطين غير المقيمين، بالقاهرة، على الأوضاع في فلسطين، وتصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

كما أطلع المالكي السفراء في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة بحضور مساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، وسفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، على الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية بصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها والتي بدأت تتضح برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967.

وطالب المالكي بسرعة أن تقوم محكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل الذي يواجه احتلال عنصري غاشم، وفقا لبيان السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وأطلع الوزير المالكي، السفراء على التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في المنابر الدولية، سيما مشاريع القرارات الأخيرة في اللجنتين الثالثة والرابعة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا بالاستمرار باتخاذ المواقف المنصفة للعدالة والشرعية الدولية ومناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

سامح شكرى يستقبل وزير الخارجية الفلسطينى.. غدًا

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، نظيره الفلسطينى رياض المالكى في مقر وزارة الخارجية.

وسيعقد وزير الخارجية ووزير الخارجية الفلسطيني جلسة مباحثات مشتركة، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

ويتضمن اللقاء تأكيد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القاهرة في ذلك الإطار.

ويصادف، الثلاثاء، التاسع والعشرين من نوفمبر، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).