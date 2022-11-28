الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تعديلات التصالح في مخالفات البناء تنهي الإشكاليات التي واجهت القطاع

محمد عزمي
محمد عزمي
ads

أعلن محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الموافقة على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وقال عضو الشيوخ إن مشروع القانون يعمل على معالجة إشكاليات القانون القائم الذي اصطدم ببيروقراطية حقيقية منعت تحقيق الهدف من فلسفة مشروع القانون.

 محمد عزمي : التعديلات تحقق فائدة لكل المواطنين و الملايين تنتظر مشروع القانون الذي يطبق مفهوم الحياة الكريمة بالأفعال لا الأقوال

ووجه عزمي الشكر للجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ولمقدمي مشروع القانون لافتا إلى أن تقرير لجنة الإسكان يحل الإشكالية التي واجهت هذا الملف ، مستطردا " تقدم ما يقرب من 3 مليون ووصول نسبة تنفيذ التصالح في المخالفات إلى 4 ل 5% فقط أمر يجعلنا ننظر في الأمر.

واختتم عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قائلاً: "التعديلات تحقق الفائدة لكل المواطنين والملايين تنتظر مشروع القانون الذي يطبق مفهوم الحياة الكريمة بالأفعال لا الأقوال فقط".

عمرو درويش مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين لجنة الإسكان مخالفات البناء مشروع القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

رئيس جامعة القاهرة: إذاعة مباريات مونديال قطر 2022 لطلاب المدن الجامعية

شخص يحطم محتويات كوافير لاعتراضه على ثمن الفاتورة بالعجوزة

تحديثات.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء نهاية 28/11/2022

«تسويق شرم الشيخ»: مرسى اليخوت العالمي يُعظم فرص الاستفادة من موارد مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم