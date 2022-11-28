برلماني: تعديلات التصالح في مخالفات البناء تنهي الإشكاليات التي واجهت القطاع

أعلن محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الموافقة على تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وقال عضو الشيوخ إن مشروع القانون يعمل على معالجة إشكاليات القانون القائم الذي اصطدم ببيروقراطية حقيقية منعت تحقيق الهدف من فلسفة مشروع القانون.

محمد عزمي : التعديلات تحقق فائدة لكل المواطنين و الملايين تنتظر مشروع القانون الذي يطبق مفهوم الحياة الكريمة بالأفعال لا الأقوال

ووجه عزمي الشكر للجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ولمقدمي مشروع القانون لافتا إلى أن تقرير لجنة الإسكان يحل الإشكالية التي واجهت هذا الملف ، مستطردا " تقدم ما يقرب من 3 مليون ووصول نسبة تنفيذ التصالح في المخالفات إلى 4 ل 5% فقط أمر يجعلنا ننظر في الأمر.

واختتم عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قائلاً: "التعديلات تحقق الفائدة لكل المواطنين والملايين تنتظر مشروع القانون الذي يطبق مفهوم الحياة الكريمة بالأفعال لا الأقوال فقط".