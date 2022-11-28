الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد سامى: ما حققته من إنجازات لا تقارن بما فعله أبطال الجيش والشرطة للوطن

أحمد سامي
أحمد سامي
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قال أحمد سامي، بطل العالم لكمال الأجسام، إن ما استطاع تحقيقه من بطولات لا تقارن على الإطلاق بالبطولات الفدائية التي أنجزها الجيش المصري لحماية الوطن.

أبطال مصر

حرص البطل أحمد سامي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، الوقوف دقيقة حدادا على روح أبطال مصر من الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية الوطن. 

أبطال مصر رجال ونساء 

وأضاف في حديثه، أن مصر مشهورة بقوة رجالها ونسائها، ولهذا أراد أن يخوض التجربة الرياضية في كمال الأجسام وترك عمله كضابط شرطة، معبرًا: "أخبرت زملائي أنني سأكون بطل عالم ولكن السخرية والتهكم لاحقني، عزة النفس المصرية هي السبب في وصولي للمكانة دي، واتعملت من الرئيس السيسي وكلية الشرطة إن مافيش حاجة اسمها مستحيل".

أحمد سامي كمال الأجسام الحياة اليوم الحياة بطولات الجيش والشرطة

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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