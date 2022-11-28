نظام جديد.. أسامة السعيد يوضح أهم التحولات التى طرأت على الساحة

قال الدكتور أسامة السعيد، إن هناك مجموعة من التحولات على الساحة، لافتا إلى أن هناك نظاما عالميا جديدا يتشكل، وبلورة وإعادة توازنات جديدة في المنطقة وفي العالم .

وأضاف السعيد خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن فكرة القطبية الأحادية التي كانت موجودة وسائدة منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفيتي، أصبحت محل شك.

وأوضح، أن هناك صعودا كبيرا للصين وروسيا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والكثير من الإنعكاسات على الإقليم العربي، حيث إننا عشنا فترة مضطربة منذ عام 2011 حتى 2021، حيث تعتبر هذه الفترة قاسية، والتي تمثل استدعاء لفكرة العشرية السوداء في الجزائر، معقبًا: كانت عشرية سوداء في المنطقة العربية ومايسمى بمنطقة الربيع العربي الذي كان ربيعًا زائفًا حيث كان خريفا للشعوب والمصالح العربية.

وأشار إلى أن انتهاء هذه العشرية وإعادة بناء الدولة الوطنية واعادة استقرار الدولة الوطنية وغياب التصورات الأيديولوجية التي كانت تقوم على إحياء بعض التنظيمات واستبدال الدول بميليشيات وتنظيمات سرية وتنظيمات ترتدي عباءة الدين، معقبًا: "هذا المخطط سقط وأثبت فشله".