محمد عادل: بدأت فى المسرح وعمري ثلاثة سنوات.. وأحلم بتقديم هذه الشخصية

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة تكريمية للاحتفاء بالنجم الشاب محمد عادل، والذي تم تكريمه فى حفل افتتاح الدورة السابعة.

أدار المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وحضرها كلا من المخرج الكبير خالد جلال ، المخرج ناصر عبد المنعم الفنانة الأردنية امل الدباس، والناقد محمد الروبي ، د. رانيا فتح الله ، د. مجدي كامل الناقد باسم صادق ، والدكتور سيد خاطر .

استهل الندوة التكريمية الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والذي وصف الفنان والنجم الشاب محمد عادل بأنه فنان طموح ولديه حلم فني دائم ودائما لديه مشروعات فنية جديدة وهو من عائلة فنية ومارس الفن ووقف لأول مرة على خشبة المسرح وهو فى الثالثة من عمره وقدم ما يقرب من ١٥٠ عملا مسرحيا واخر اعماله عرض " الوصية " إخراج خالد جلال وعرض " سيد درويش " إخراج أشرف عزب .

ثم وجه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر سؤالا للمخرج مازن الغرباوى حول إختيار النجم محمد عادل وترك الكلمة له قائلا : تربطني علاقةصداقه قوية بالنجم الشاب محمد عادل موضحا أنه ممثل مبدع وصاحب موهبة متميزة فقد بدأ الرحلة منذ أن كانا فى الورشة الإبداعية وهو يعد شاهد على رحلتي ورغم أن والده ووالدته من الوسط الفني الا أنه كان مصرا على أن يشق طريقة بنفسه وعندما بدأ نجمه يلمع كان مصرا على أن يتواجد فى المسرح ويقدم عروضا مسرحية وعن اسباب اختيار النجم محمد عادل كمكرم قال : عندما أقترح اسم محمد عادل كنموذج من النجوم الشباب كان أعضاء اللجنة العليا ومنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان والنجم محمد صبحي والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية على درايه بما قدمه فى السنوات الأخيرة وهما عرضي " الوصية " وعرض " سيد درويش " وباسمي وباسم إدارة المهرجان نتشرف بهذا التكريم .

ووجه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر عدة أسئلة للفنان والنجم محمد عادل قائلا له : اسم "ميدو" وهل هو الاسم المحبب له ام ( محمد عادل ) وعن اخراجه لعملين فقط في المسرح وعن مشروع تجسيد شخصية الفنان القدير منير مراد والمخرج عاطف الطيب .

قال الفنان محمد عادل والذي أعرب عن سعادته وفخره بالتكريم ووجوده وسط كوكبة لامعه من كبار المسرحيين أنه تربي ونشأ حلمه على أعمال المخرج الكبير خالد جلال والمخرج ناصر عبد المنعم وغيرهم من كبار الفنانين والمخرجين المسرحيين وتحدث عن بدايته فى المسرح فكان عمره ثلاثة سنوات عندما وقف لأول مرة على خشبة المسرح بقصر ثقافة "شبرا الخيمة" حيث كان والديه فنانين يقدمون العديد من الأعمال وكان اصحاب الفضل الأول فى تنشئته مسرحيا هما الفنانان بهاء الميرغني وسلامة حسن الذين يدين لهم بالفضل الكبير واسم ميدو يرجع إلى أصدقائه في شبرا الذي نشأ به وكان ينادونه بـ (ميدو) .

تم استكمل حديثه عن العروض التي قدمها كمخرج وهو عرض " مجرد عرض منزلي " مع شقيقته فاطمة عادل وعرض "قهوة بلدى" إنتاج فرقة مسرح الميدان موضحا أن مسرحية " المحاكمة " ليسري جندي من العروض التي يعتز بها وكذلك عرض " حب رايح جاى" الذي يعتز به كثيرا وخاصة انه شاركه البطولة الفنانة دنيا عبد العزيز والفنان احمد صيام والفنان القدير رشوان توفيق كذلك عرض " الوصية " للمخرج الكبير خالد جلال وسيد درويش اللذان يعتز بهما كثيرا ويرى أنه عاد هويا عندما قدمهما فشخصية سيد درويش شعر بها بحالة من حالات التجلي وخاصة انه كان يحلم بتقديم هذه الشخصية وكذلك قدم شخصية حقيقة لشاب مصري فدائي وشهيد من شهداء مصر مع المخرج خالد جلال فى عرض " الوصية " ودائما يحاول أن يتعلم من استاذته .

كما أعرب عن امنياته فى تقديم شخصية الفنان منير مراد والمخرج عاطف الطيب وهما مشروعان قيد التنفيذ ويتمني أن يخرجوا للنور ، وقام الفنان والنجم الشاب بغناء مقطع من اغنية فنان الشعب سيد درويش.

اختتمت الندوة بمجموعة من المداخلات وأشادت الفنانة امل الدباس بتواضع وأخلاق احترام النجم محمد عادل فقد تشاركا فى تقديم أحد افتتاحات المهرجان التجريبي، كذلك شبه المخرج الكبير خالد جلال الفنان الشاب محمد عادل بأنه الاخ والابن فهو قريب من كل البيوت واهم ما يميزه هو الرضا الذي يظهر على وجه واسترجع أحد المشاهد فى مسلسل " طريقي" والذي قدمه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب عندما توفي وظهر فى أحد الأغنيات من العالم الآخر الذي يعنى أن هناك أمل، موضحا أنه وقع اختياره عليه لأداء شخصية الشهيد دون اى تردد او ترشيحات لاسماء أخرى ووصفه بأنه جميل الروح .

فيما وصف الناقد باسم صادق الفنان محمد عادل بأنه فنان حقيقي وموهوب ولديه طاقة إيجابية تنعكس على كل من حواله ويتمتع برضا دائم موضحا أن كلا من مسلسل طريقي وعرض الوصية يناقشان فكرة الفقد، وقال الدكتور سيد خاطر واصفا الفنان محمد عادل بأنه فنان شامل فهو يرقص ويغني ويمثل وهو نموذج للفنان الخلوق.