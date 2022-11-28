الإمارات: التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات انتهاك للقانون الدولي

أكد نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب، اليوم الاثنين، ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين.

وقال “بوشهاب” فى كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، إن هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

و شدد السفير الإماراتى على ضرورة وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين.

وتابع: “نؤكد على ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني، مؤكدا أن بناء وتوسيع المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي”.

البرلمان العربى يؤكد مساندة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وأعلن البرلمان العربي، السبت الماضي، عن مساندة ودعم الجهد الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بها ثنائيًا إلى القيام بذلك، تجسيدًا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق العديد من القرارات الخاصة بهذا الشأن.

كما أقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي عقدت، اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، مشروع قرار لجنة فلسطين "مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة".

وأعرب البرلمان العربي، عن ترحيبه بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجزائر، للسعي والتحرك دوليًا ومساندة الجهد الفلسطيني، لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين، والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته.

كما أشاد البرلمان العربي بالقرارات الأممية الأخيرة في الجمعية العامة، خاصة قرار اللجنة الرابعة الخاص بالتوجه لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيًا، وحيا الدول التي وقفت إلى جانب القرار، وطلب من الدول التي امتنعت عن التصويت إلى العودة عن موقفها ومساندة القرار.

وأكد البرلمان العربي، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني برلمان الشعب الفلسطيني، بكل ما قدمته من تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دوليًا وعربيًا وإقليميًا.