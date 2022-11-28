الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات انتهاك للقانون الدولي

الإمارات
الإمارات
ads

أكد نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب، اليوم الاثنين، ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين.

وقال “بوشهاب” فى كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، إن هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

و شدد السفير الإماراتى على ضرورة وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين.

وتابع: “نؤكد على ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني، مؤكدا أن بناء وتوسيع المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي”.

البرلمان العربى يؤكد مساندة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وأعلن البرلمان العربي، السبت الماضي، عن مساندة ودعم الجهد الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بها ثنائيًا إلى القيام بذلك، تجسيدًا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق العديد من القرارات الخاصة بهذا الشأن.

كما أقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي عقدت، اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، مشروع قرار لجنة فلسطين "مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة".

وأعرب البرلمان العربي، عن ترحيبه بتشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجزائر، للسعي والتحرك دوليًا ومساندة الجهد الفلسطيني، لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين، والحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته.

كما أشاد البرلمان العربي بالقرارات الأممية الأخيرة في الجمعية العامة، خاصة قرار اللجنة الرابعة الخاص بالتوجه لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيًا، وحيا الدول التي وقفت إلى جانب القرار، وطلب من الدول التي امتنعت عن التصويت إلى العودة عن موقفها ومساندة القرار.

وأكد البرلمان العربي، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني برلمان الشعب الفلسطيني، بكل ما قدمته من تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دوليًا وعربيًا وإقليميًا.

الإمارات الامم المتحدة المفاوضات حل الدولتين القضية الفلسطينية خفض التصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

رئيس جامعة القاهرة: إذاعة مباريات مونديال قطر 2022 لطلاب المدن الجامعية

شخص يحطم محتويات كوافير لاعتراضه على ثمن الفاتورة بالعجوزة

تحديثات.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء نهاية 28/11/2022

«تسويق شرم الشيخ»: مرسى اليخوت العالمي يُعظم فرص الاستفادة من موارد مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم